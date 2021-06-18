On Numara sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 18 Haziran On Numara çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı!
On Numara sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişi ile büyük ikramiye sahibini aradı. Zengin olma hayali ile günler öncesinden On Numara kuponlarını dolduranlar On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com ekranı üzerinden öğrenecekler. On Numara sonuçlarının yanı sıra ikramiye bilgileri de bu ekran üzerinden sorgulanacak. İşte, 18 Haziran On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
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18 Haziran tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’da gerçekleştirildi. Heyecan dolu On Numara çekilişinin sonuçları, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak sorgulanabilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.