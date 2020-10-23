On Numara sonuçları canlı çekilişle açıklandı - 23 Ekim 2020 On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla takip edilen On Numara sonuçları her hafta çekiliş tarihlerinde bekleniliyor. On Numara çekilişi pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. 23 Ekim On Numara çekilişinin noter heyeti huzurunda yapılmasının ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline üzerinden canlı yayınla duyuruldu. Gözler şimdi On Numara sonuç sorgulama ekranında. Peki On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.
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On Numara sonuçları için beklenen an geldi.. On Numara çekiliş sonuçları 23 Ekim tarihinin gelmesi ile beraber açıklandı. Bu akşamki Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekişte kazandıran numaralar belli oldu. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan bu oyunun çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri canlı yayında saat 20.00’de çekiliyor. On Numara sonuç sorgulama ekranı ile ikramiye bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı.
On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.