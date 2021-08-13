On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranında! 13 Ağustos On numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı...
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. 13 Ağustos Cuma günü On Numara'nın son çekilişi Sisal Şans tarafından millipiyangoonline.com'da gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan canlı On Numara çekilişinin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Aldıkları On Numara biletine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden vatandaşlar, çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 13 Ağustos On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.
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On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte 212.977,45 TL 1 kişiye çıktı. 13 Ağustos On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.