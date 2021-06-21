On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 21 Haziran On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.