On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 21 Haziran On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Son çekilişinde 115.414 TL devreden On Numara çekilişi ile bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresinden erişime açıldı. On Numara sonuçları ve ikramiye bilgileri yine aynı ekran üzerinden sorgulanacak. Gözler şimdi çekiliş sonuçlarında. Peki, On Numara sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte, 21 Haziran On Numara çekilişi ve On Numara sonuç sorgulama ekranı.
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21 Haziran On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti. Çekiliş millipiyangoonline.com'dan ve Youtube, Milli Piyango TV kanalından da canlı olarak yayınlandı. On Numara çekilişinin tamamlanmasının ardından ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. On Numara çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan online sorgulayabilirsiniz. Şans oyunu müdavimlerinin takip ettiği On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenerek talihlilerini arıyor.
On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak sorgulanabilecek.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
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Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.