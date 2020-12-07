On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 7 Aralık On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
On Numara sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen On Numara çekilişi bu akşam tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen 7 Aralık On Numara çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından sonuçlar ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Peki, On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 7 Aralık On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili detaylar
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7 Aralık tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. On Numara sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar aşağıdaki linkten sorgulanacak. İşte, 7 Aralık 2020 On Numara sonuçları sorgulama ekranı
7 Aralık On Numara çekilişi bu akşam 20.00’de gerçekleşti. Çekiliş sonrası şanslı rakamlar belli oldu. 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşan On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.