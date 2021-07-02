On Numara sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 2 Temmuz 2021 On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü Sisal Şans tarafından çekilişi düzenlenen On Numara'da bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. 2 Temmuz On Numara sonuçları, çekilişin ardından millipiyangoonline’da yer aldı ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği On Numara sonuçları online sorgulanabilecek. İşte, On Numara 2 Temmuz 2021 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
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On Numara sonuçları için şans oyunu meraklıları ikramiye kazandıran numaralara odaklandı. Heyecanla beklenen 2 Temmuz On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da sorgulamaya açıldı. On Numara'da ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca öğrenebilirsiniz. Sisal Şans tarafından düzenlenen On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü gerçekleşiyor.
On Numara çekilişleri Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak sorgulanabilecek.
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Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.