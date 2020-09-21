On Numara sonuçları bu akşam belli oldu! 21 Eylül On Numara canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam millipiyangoonline.com'dan canlı yapılan çekiliş ile açıklandı. Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve çekilişin hemen ardından şanslı numaralar ilan edildi. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 21 Eylül On Numara sonuçları ve On Numara sonuç sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar yine yüzleri güldürecek. Peki, On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 21 Eylül 2020 On Numara sonuçları ve On Numara sorgulama ekranı.
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı yayınlanan On Numara çekilişinde sonuçlar belli oldu. Bilet sorgulama ekranından online olarak bilet numaranız ile ikramiye sonucunuzu millipiyangonline.com'dan öğrenebileceksiniz. İşte, On Numara sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
21 Eylül On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. millipiyangoonline.com'dan ilan edilen On Numara çekilişinde şanslı numaralarla ikramiyeler sahiplerini buldu.
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Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.