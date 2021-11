On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı yayınlandı:19 Kasım 2021 On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da!

19 Kasım tarihli On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Cuma akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, 250.051,30 TL değerindeki büyük ikramiye devretti. 29 kişi ise 4.567,05 TL kazandı. Biletinize ikramiye isabet edip etmediğini On Numara sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz.