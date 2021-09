On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 27 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 1 kişiye çıktı!

On Numara bilet sorgulama ekranı yayınlandı. Haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanan bu akşamki çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan online olarak sorgulayabilirsiniz.