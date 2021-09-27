On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranı: 27 Eylül On Numara çekiliş sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 1 kişiye çıktı!
On Numara sonuçları için heyecan sona erdi. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'nın bu akşamki çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. 27 Eylül On Numara canlı çekilişinde 711.446,60 TL 1 kişiye çıktı. On Numara sonuçları bilet sorgulamaları ve şanslı numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. İşte, On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara bilet sorgulama ekranı.
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On Numara bilet sorgulama ekranı yayınlandı. Haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen canlı On Numara çekilişi sonrası kazandıran numaralar erişime açıldı. Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanan bu akşamki çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan online olarak sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekiliş çonuçları belli oldu. Sonuçlara göre kazandıran numaralar erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı olan 711.446,60 TL 1 kişiye çıktı.
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ON NUMARA'NIN KURALLARI
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.