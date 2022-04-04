Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

On Numara sonuçları 2022 canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online

On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşandı. Zengin olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği On Numara canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. 4 Nisan On Numara sonuçlarına göre 10 bilen 1 kişi 215.679,55 TL'nin sahibi oldu. On Numara sonuç sorgulama ekranı olan millipiyangoonline.com üzerinden ikramiye kazandıran numaralar tek tıkla öğrenilecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı.

1/4On Numara sonuçları 2022 canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

4 Nisan tarihli On Numara çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri düzenlenen On Numara'da pazartesi akşamı yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı. Nisan ayı boyunca saat 20.30'da çekileceği açıklanan On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Bu akşamki On Numara çekilişinin sonuçlarına göre 1 kişi ikramiye kazandı. On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/4ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. On Numara çekiliş sonuçları online bilet sorgulama ekranından öğrenilecek.

3/4ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİN SAATİ DEĞİŞTİ

Sisal Şans'tan yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişleri nisan ayı boyunca saat 20.30'da gerçekleşecek.

4/4ON NUMARA NASIL OYNANIR

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#On Numara#Sisal Şans#Milli Piyango Online