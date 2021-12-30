On Numara sonuçları 2021 Milli Piyango Online sorgulama ekranı! 30 Aralık On Numara sonuçları canlı çekiliş sonuçları açıklandı
On Numara sonuçları canlı çekilişin ardından belli oldu. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara bu hafta cuma akşamı yılbaşı Milli Piyango çekilişi olmasından dolayı 30 Aralık Perşembe akşamı tamamlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara canlı çekiliş sonuçlarına göre 594.588,03 TL devretti. Heyecanla beklenen 30 Aralık On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden online sorgulanacak. İşte, On Numara sonucu ikramiye sorgulama ekranı.
30 Aralık 2021 tarihli On Numara sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar yayınlandı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken, 20 kişi de 3.342,90 TL kazandı. 30 Aralık On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.