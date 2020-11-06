On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da - 6 Kasım On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu
On Numara sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından canlı yayında ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi sonuçlarıyla, zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. 6 Kasım On Numara çekilişinde belli olan şanslı numaralar millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranında. Peki, 6 Kasım On Numara sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte, On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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6 Kasım On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00’de gerçekleştirildi. Canlı olarak yapılan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yapılıyor. İkramiye sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte, On Numara sonuç sorgulama ekranı
On Numara çekilişi saat 20:00'de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.