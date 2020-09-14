On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 14 Eylül On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
On Numara sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişinin bu haftaki sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 14 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçlarına çevrildi. On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar yüzleri güldürecek. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla araştırdığı On Numara sonuçları ve ikramiye sorgulamaları Milli Piyangoonline.com üzerinden öğrenilecek. İşte, 14 Eylül 2020 On Numara sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı..
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On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'da canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı yayınlanan On Numara çekilişinde sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından On Numara sonuç sorgulamaları hız kazandı. İşte, 14 Eylül On Numara sonucu sorgulama ekranı.
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. On Numara sorgulamaları Milli Piyango Online üzerinden gerçekleşiyor.
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Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.