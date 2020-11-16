On Numara canlı çekiliş sonuçları belli oldu: 16 Kasım On Numara sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
On Numara çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Milli Piyango'nun en çok tercih edilen oyunlarından On Numara'da bu haftanın ilk çekilişi noter huzurunda tamamlandı ve kazandıran numaralar ilan edildi. 16 Kasım 2020 tarihli On Numara çekilişinde, sonuç sorgulamaları millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlanan On Numara çekilişi ile zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. İşte, 16 Kasım On Numara sonuçları ve sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
On Numara çekilişi saat 20:00’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Heyecanla beklenen On Numara çekilişinin sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleştirildi. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişin ardından 16 Kasım On Numara sonuçları belli oldu. On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yapılıyor.
3
Abone Ol
NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.