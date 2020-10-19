On Numara 19 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu - On Numara sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
On Numara sonuçları bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından ilan edildi. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla takip edilen On Numara sonuçları, her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi sonrası sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da erişime açıldı. Şans oyunu meraklıları kazandıran numaraları online öğrenebilecek. İşte, 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları.
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On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Bu oyun, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşuyor. 19 Ekim On Numara çekilişi bu akşam 20.00’de noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleşti. Şanslı numaralar millipiyangoonline’da yayınlandı. Sonuçları aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.