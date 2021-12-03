Omicron varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü? Omicron varyantı belirtileri
Omicron varyantı gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi. Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıktı. .Varyant kısa sürede tüm dünyanın alarma geçmesine neden oldu. Bu varyant, bünyesinde birçok mutasyonu barındırıyor. Peki, Omicron varyantı nedir, Türkiye’de görüldü mü?
Omicron varyantı belirtileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Omicron varyantı, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir mutasyondur. Varyant, bünyesinde çok sayıda mutasyon barındıran ve bu sebeple 'süper varyant' olarak adlandırılmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok.’ açıklamasında bulundu.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
BELİRTİLERİ
Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.
OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE’DE VAR MI?
AK Parti MYK sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Omicron varyantı ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe. Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok. Yeni türe karşı alacağımız tedbir maske ve mesafe (Omicron varyantı) Virülansın düşük olma ihtimali olabilir.Uğur Şahin ile görüştüm, bir iki hafta içinde BioNTech'in ne kadar etkili olduğunu açıklayacaklar.
Varyant olmasına rağmen önemli bir kapatma düşünmüyoruz. Önerdiğimiz tedbirler maske ve mesafe. Koronavirüsün yeni türü şu an bizde yok. Yeni türe karşı alacağımız tedbir maske ve mesafe (Omicron varyantı) Virülansın düşük olma ihtimali olabilir.Uğur Şahin ile görüştüm, bir iki hafta içinde BioNTech'in ne kadar etkili olduğunu açıklayacaklar.