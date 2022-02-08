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Omicron varyantı belirtileri nelerdir? İşte Omicron varyantının yeni belirtileri

#Omicron#Omicron Varyantı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vakaların pek çoğu Omicron varyantı olarak biliniyor. Peki, Omicron varyantı belirtileri nelerdir?

1/4Omicron varyantı belirtileri nelerdir İşte Omicron varyantının yeni belirtileri

Omicron, dünyada vaka sayılarının hızla artmasına neden olurken bilim insanları da varyantın semptomlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yeni varyantla ilgili en son olarak İngiltere'de yapılan araştırmada Omicron tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi. Omicron’un derideki etkileri ise en çok çocuklar ve gençlerde görülüyor. İşte, Omicron varyantının yeni belirtileri...

2/4Omicron varyantı belirtileri nelerdir İşte Omicron varyantının yeni belirtileri

Omicron varyantı, koronavirüsün şu zamana kadarki en bulaşıcı varyantı olarak değerlendiriliyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Endişe Veren Varyant' olarak da sınıflandırıldı. Yeni varyantın en büyük özelliği ise şimdiye kadar tanımlanan Koronavirüs varyantları içerisinde en fazla sayıda mutasyonu barındırıyor olması.

Omicron, 32 tanesi spike (diken) bölgesinde olmak üzere 50’den fazla mutasyon taşıyor. Bu durum ise yeni semptomların oluşmasında büyük rol oynuyor. İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri; sürekli öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı, boğaz ağrısı, ishal ve ses kısıklığını Omicron’un belirtileri arasında sayarken, her geçen gün yeni semptomlar da listeye dâhil oluyor.

3/4Omicron varyantı belirtileri nelerdir İşte Omicron varyantının yeni belirtileri

Son olarak İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Omicron varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının olduğu belirtildi. Aslında Covid-19’un orijinal virüsünün, bugüne kadar neden olduğu birçok dermatolojik belirti/bulgu tespit edilip tanımlanmıştı ama baskın varyant haline gelen Omicron ile yeni bulguların da ortaya çıkması yeni varyantı daha da tehlikeli kılıyor.

Yeni semptomları açıklayan yetkililer, hastalandığından şüphelenen kişilerin el, diz ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyurdu. King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector, “Ciltte kalıntıların olduğu, bunun dışında da deride kabarcıkların da oluştuğunu ve bu durumun kaşıntıya sebep olduğunu” aktardı.

4/4Omicron varyantı belirtileri nelerdir İşte Omicron varyantının yeni belirtileri

Ayrıca, Prof. Spector, özellikle avuç içinde ve ayakların tabanında başlayan bu rahatsızlığın en önemli belirti olduğu da öne sürdü.

Öte yandan araştırma grubuna gelen şikâyetler arasında yeni bir cilt rahatsızlığının da ortaya çıktığı belirtildi. Uzmanlar ‘ikinci tür’ olarak tanıttıkları bu cilt rahatsızlığının ise özellikle dirsek, diz, el ve ayakların üzerinde oluştuğuna dikkat çekti. Daha çok isilik ve pişik şeklinde görülen bu cilt rahatsızlığının Omicron varyantına yakalananlarda ciddi oranda görüldüğü aktarıldı.

 

 

 

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#Omicron#Omicron Varyantı