Omicron varyantı belirtileri nedir? Omicron varyantı Türkiye vaka sayısı hakkında açıklama
Omicron varyantı belirtileri gündemde yer alıyor. Omicron varyantı, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir mutasyonun adıdır. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yapmış ve varyantın ülkemizde hangi illerde görüldüğünü açıklamıştı. Peki, omicron varyantı belirtileri nelerdir?
Omicron varyantı belirtileri merak edilen konulardan biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar.’ açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD'li araştırmacılar varyantın ana semptomu ile ilgili açıklama yaptı ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.
OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE NERELERDE VAR?
TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 'Omicron' varyantının görüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
"Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ
ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.