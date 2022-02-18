OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir? İşte belirtileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Gerilim zirve yaptı Rusyadan paralı askerler iddiasıGerilim zirve yaptı! Rusya'dan 'paralı askerler' iddiası!#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! 'İçinde çok sayıda Türk de vardı'#Yunanistan
Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında Pes dedirten savunma...Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında! 'Pes' dedirten savunma...#Kadıköy
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Soruyu duyunca bir an şaşırdılar Sonra bu cevabı verdilerSoruyu duyunca bir an şaşırdılar! Sonra bu cevabı verdiler#Demet Özdemir
Barcelona-Napoli maçında arma skandalı Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...#Barcelona
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
Buse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişandan manidar istekBuse Varol ile boşanacakları konuşulan Alişan'dan manidar istek#Alişan
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Estetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödediEstetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödedi#Katie Price
HABERLERGündem Haberleri

OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir? İşte belirtileri

#Omicron#Varyant#Omicron Belirtileri

Omicron belirtileri, koronavirüs salgını devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Grip ve soğuk algınlığına benzeyen omicron belirtileri hakkında açıklama yapan uzmanlar omicronda ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu söylüyor. Peki, Omicron belirtileri neler? Omicron varyantı nedir? İşte koronavirüs omicron varyantının belirtileri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir İşte belirtileri

Son günlerde Kovid-19'un Omicron varyantı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Öte yandan Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor. Peki, Omicron belirtileri neler?

2/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir İşte belirtileri

Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında; öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı geliyor. Uzmanlar omicronda ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu söylüyor. İşte, koronavirüs omicron varyantının belirtileri...

3/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir İşte belirtileri

Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.

4/8OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR

OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

5/8OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

6/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir İşte belirtileri

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

7/8Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti. Ulusal Laos Üniversitesi ve Institut Pasteur du Laos ile Paris Üniversitesi'nden araştırmacılar söz konusu koronavirüslerin insan sağlığına zarar verme potansiyelinde olduğunu ancak kesin bir sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü duyurdu.

2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan Dünya virüse 5 milyonun üzerinde kurban verdi.

Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir Haber geldi.

Ulusal Laos Üniversitesi ve Institut Pasteur du Laos ile Paris Üniversitesi'nden araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni Koronavirüs keşfetti.

8/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir İşte belirtileri

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kuzey Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan Koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor.

Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.

Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit Yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının, SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.

Öte yandan Omicron'un Covid aşılarını ve bağışıklığı geçmede Delta'dan 10 kat daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Avustralyalı uzmanlar son varyantı Aralık ayı ortasında incelediler ve varyantın aşılardan kaçınma konusunda ne kadar usta olduğunu belirlediler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Varyant#Omicron Belirtileri