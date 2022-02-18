OMİCRON BELİRTİLERİ: Koronavirüs omicron varyantı nedir? İşte belirtileri

Son günlerde Kovid-19'un Omicron varyantı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Öte yandan Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor. Peki, Omicron belirtileri neler?
Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında; öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı geliyor. Uzmanlar omicronda ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu söylüyor. İşte, koronavirüs omicron varyantının belirtileri...
Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.
ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.
Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.
Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:
Öksürük
Yorgunluk veya yorgunluk
Tıkanıklık ve burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.
Bilim insanları 3 yeni koronavirüs keşfetti. Ulusal Laos Üniversitesi ve Institut Pasteur du Laos ile Paris Üniversitesi'nden araştırmacılar söz konusu koronavirüslerin insan sağlığına zarar verme potansiyelinde olduğunu ancak kesin bir sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü duyurdu.
2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan Dünya virüse 5 milyonun üzerinde kurban verdi.
Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir Haber geldi.
Ulusal Laos Üniversitesi ve Institut Pasteur du Laos ile Paris Üniversitesi'nden araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni Koronavirüs keşfetti.
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kuzey Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan Koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor.
Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.
Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.
Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit Yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının, SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.
Öte yandan Omicron'un Covid aşılarını ve bağışıklığı geçmede Delta'dan 10 kat daha iyi olduğu ortaya çıktı.
Avustralyalı uzmanlar son varyantı Aralık ayı ortasında incelediler ve varyantın aşılardan kaçınma konusunda ne kadar usta olduğunu belirlediler.