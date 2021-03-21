Ölmek üzereyken bulundu! İşte son hali...

Aydoğan, "Sosyal medya üzerinden çok fazla travma geçirmiş hayvan görüyoruz. Bize yönlendirenler de oluyor. Kimisinin ön bacağı kopmuş, kimisinin kuyruğu kesilmiş gibi birçok olay yaşamış köpeğimiz var. Biz burada travma geçirmiş köpekleri besleyip koruma altına almaya çalışıyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler hayvanların durumunu görmek için geliyor. Sahiplendirebildiklerimizi sahiplendiriyoruz. Bazen vatandaşlarımız bizim yerimizi bildikleri için yolda gördükleri yaralı hayvanları bize getiriyorlar. Biz tedavilerini yaptırıyoruz. Eğer getirme imkanları yoksa yaralı hayvan neredeyse biz kendimiz gidip alıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından hiçbir şekilde üşenmeden arabamıza atlayıp gidip kurtarıp geliyoruz" ifadelerini kullandı.