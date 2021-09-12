Okullarda PCR testi zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve, şunları söylemişti;



Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.