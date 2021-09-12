Okullarda PCR testi zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama
Okullarda PCR testi zorunlu mu sorusu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen konular dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte pek çok vatandaş, sürecin detaylarına odaklanmaya başladı. Okullarda PCR testi zorunlu mu sorusu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu son açıklamanın ardından gündeme geldi. Peki, okullar PCR testi zorunlu olacak mı? İşte, o konuda net açıklamalar
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Okullarda PCR testi zorunluluğu, pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Yüz yüze eğitimde bazı tedbirlerin alınacağı ve bu tedbirlerden birisinin de PCR testi olacağı açıklamasının akabinde pek çok kişi, okullarda PCR testi zorunlu olacak mı sorusuna odaklandı. İşte, o konuda Bakan Koca'nın yapmış olduğu net açıklama
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OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testi zorunluluğu hakkında şu bilgileri verdi
Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak.
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DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve, şunları söylemişti;
Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.
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PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
PCR testi ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde ise PCR testi ücretli uygulanabiliyor.
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DİĞER ALANLARDA ÜCRETLİ Mİ?
Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil.