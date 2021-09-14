Okullarda ilk tatil ne zaman? MEB çalışma takvimi ve ara tatil tarihi

OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ Koca, bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken okulların kapatılma sorusuna yanıt olarak özetle şunları söyledi: Okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık aşı var diyoruz. Vatandaş aşı oldukça oranlar yükseldikçe bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların artması gerekiyor. En çok aşının yapıldığı 8. ülkeyiz. Avrupa’da Almanya’dan sonra 2. ülkeyiz. 2-3 hafta sonra içinde Almanya’yı geçen dozda uygulamamız olacak.