Okullarda ilk tatil ne zaman? MEB çalışma takvimi ve ara tatil tarihi
Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de başladı. Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı. Yüz yüze eğitim tedbirlerle devam ederken MEB takvimi de öğretmenler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, okullarda ilk tatil ne zaman? İşte MEB çalışma takvimi ve ara tatil tarihi...
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Yeni eğitim-öğretim dönemi takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Takvimde, yarı yıl tatilinin yanı sıra ara tatil tarihleri yer alıyor. Okullarda 6 Eylül 2021'de başlatılan birinci dönem, 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak..
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İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar-15 Nisan 2022 Cuma arasında yapılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla birlikte alınan tedbirleri anlatırken,“Öğretmende, öğrencide görülünce ne zaman tatil edilmeli? Okul değil, en fazla sınıf... Sınıf en fazla 14 günlük zaman diliminde tatil edilebilir. Onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz” dedi.
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OKULLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ
Koca, bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken okulların kapatılma sorusuna yanıt olarak özetle şunları söyledi: Okulları kapatmak istemiyoruz. Çünkü artık aşı var diyoruz. Vatandaş aşı oldukça oranlar yükseldikçe bunun yeterli olacağına inanıyoruz. Onun için oranların artması gerekiyor. En çok aşının yapıldığı 8. ülkeyiz. Avrupa’da Almanya’dan sonra 2. ülkeyiz. 2-3 hafta sonra içinde Almanya’yı geçen dozda uygulamamız olacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte tedbirleri belirledik. Öğretmende, öğrencide görülünce nasıl olmalı bütün öğrenciler ne zaman tatil edilmeli? Okul değil, en fazla sınıf... En fazla sınıfın 14 günlük zaman diliminde tatil edilebileceğini düşünüyoruz. Onun dışında bir kapatmayı düşünmüyoruz.”