Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Ordu, Rize ve Trabzon'da okul var mı? Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalarda

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken birçok ilde okullar tatil edildi. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar geldi. Ordu, Rize ve Trabzon il valilikleri de okulların tatil edildiğini duyurdu.
Ordu Valiliği, 19 Ocak 2022 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçenin tamamındaki okullarda, 5 ilçedeki okullarda kısmi olarak eğitime ara verildiğini bildirdi.Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, "Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı Mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Maçka İlçe Milli Egitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okullarımızda ve halk eğitim merkezimizde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına tarafından karar verilmiştir” denildi.
RİZE’de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.
Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.