Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Ordu, Rize ve Trabzon'da okul var mı? Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalarda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar...Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar...#Kabine Toplantısı
Vakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarıVakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarı!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Trabzonsporun 11i belli oldu Avcının tercihi...Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Avcı'nın tercihi...#Süper Lig
Fenerbahçenin 11i açıklandı Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i açıklandı! Sürpriz...#Fenerbahçe-Altay Maçı
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
HABERLERGündem Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Ordu, Rize ve Trabzon'da okul var mı? Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalarda

#Tatil Mi#Okullar Tatil Mi#Trabzon

Kar nedeniyle aralarında Ordu, Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 55 ilde eğitime ara verildi. 19 Ocak Çarşamba gününü kapsayan kar tatilinin 20 Ocak’ta da devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gözler Ordu, Rize ve Trabzon il valililerinden yapılan açıklamalarda. Peki, Ordu, Rize ve Trabzon'da okullar yarın tatil mi?

1/4Yarın okullar tatil mi 20 Ocak 2022 Ordu, Rize ve Trabzonda okul var mı Gözler valiliklerden yapılacak açıklamalarda

Kar yağışı ülkenin pek çok ilinde etkisini sürdürürken birçok ilde okullar tatil edildi. İllerin valiliklerinden tatil hakkında önemli açıklamalar geldi. Ordu, Rize ve Trabzon il valilikleri de okulların tatil edildiğini duyurdu.

2/4ORDU VALİLİĞİ AÇIKLAMA

ORDU VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Ordu Valiliği, 19 Ocak 2022 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçenin tamamındaki okullarda, 5 ilçedeki okullarda kısmi olarak eğitime ara verildiğini bildirdi.Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında eğitime bugün ara verildiği belirtilerek, "Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı Mahallelerindeki okullarda, Fatsa ilçemizde ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

3/4TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLAMA

TRABZON VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Maçka İlçe Milli Egitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okullarımızda ve halk eğitim merkezimizde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına tarafından karar verilmiştir” denildi.

4/4RİZE VALİLİĞİ AÇIKLAMA

RİZE VALİLİĞİ AÇIKLAMA

RİZE’de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tatil Mi#Okullar Tatil Mi#Trabzon