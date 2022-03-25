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Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 yaz tatili ve nisan ara tatil tarihleri

#Okullar Ne Zaman Kapanıyor#2022 Yaz Tatili#Nisan Ara Tatil

Havaların ısınması ve 2. dönemin başlamasıyla birlikte okullar ne zaman kapanacak merak konusu oldu. 2021- 2022 Eğitim yılında nisan ara tatile az bir zaman kala yaz tatili tarihi de araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2022 yaz tatili tarihi...

1/3Okullar ne zaman kapanıyor 2022 yaz tatili ve nisan ara tatil tarihleri

6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. Peki, nisan ara tatil ve yaz tatili ne zaman? İşte 2022 tatiller...

2/3OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB Takvimine göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

3/3Okullar ne zaman kapanıyor 2022 yaz tatili ve nisan ara tatil tarihleri

Ardından merakla beklenen yaz tatili ise bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma sona ermesiyle başlamış olacak.

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#Okullar Ne Zaman Kapanıyor#2022 Yaz Tatili#Nisan Ara Tatil