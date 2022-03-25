Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 yaz tatili ve nisan ara tatil tarihleri

6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. Peki, nisan ara tatil ve yaz tatili ne zaman? İşte 2022 tatiller...
MEB Takvimine göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
Ardından merakla beklenen yaz tatili ise bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma sona ermesiyle başlamış olacak.