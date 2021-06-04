Okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin verilmesine kaç gün kaldı? İşte yaz tatili için yapılan açıklama
Okulların kapanacağı tarih için açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların temmuz ayına kadar devam edeceği bilgisini verdi. Karnelerini haziran ayında alacak olan öğrenciler, isterlerse telafi eğitimine katılabilecek. Peki,okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin verilmesine kaç gün kaldı? İşte yaz tatili için yapılan açıklama...
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Yaz tatilinin yaklaşması ile beraber veliler ve öğrenciler, karnelerin verileceği tarihi araştırıyor. Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek, karneler ise 18 Haziran tarihinde dağıtılacak.
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2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran’da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.
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OKULLARI EYLÜL’ÜN İLK HAFTASI AÇMAK İSTİYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk’te “Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programına konuk oldu. Bakan Selçuk şöyle konuştu:
“Ağustos’ta okulları açıp eğitim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmelerimiz dinlenmesi lazım. Eylül’ün başına alalım biraz daha erken başlayalım diye düşünüyoruz. Kazanımları nasıl yerleştiririz diye hesap yapıyoruz. Salgının durumuyla ilgili güzel haberler geliyor aşıyla ilgili. Biz şunu çok istiyoruz; 5 gün okulumuzu açacağız, mümkünse 1 Eylül’de açacağız. Ama bu koşullar dünyada ve Türkiye’de ne getirir? Biz bunu tam olarak bilmediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Eylül’ün ilk haftası açmak istiyoruz. Buna göre hazırlığımız var.
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KARNELER DİJİTAL VERİLECEK
Geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Karne dijital verildiği için tüm öğrenciler aynı anda sınıfa gelip hep beraber şenlik içinde karne dağıtım töreni olmadığı için. Milyonlarca öğrencimiz var. Hepsi aynı anda dijital sisteme girmeye çalışıyor. Yığılma ve sıkışma oluyor. O yüzden günler öncesinden açıyoruz. Okullarda salgın yokken mayıs ayı daha bir şenlik havasında geçer. Öğretmenler notlarını vermiş olurlar sonrasında birtakım eğlenceler, yıl sonu şenlikleri olur. Çocukların motivasyonu bu dönemde sadece karneye bağlı değil.