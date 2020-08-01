Okullar ne zaman açılıyor? MEB'den okulların nasıl açılacağı ile ilgili 4 farklı senaryo
Okullar ne zaman açılacak sorusu, Koronavirüs dolayısıyla uzun süredir kapalı olan eğitim merkezleri hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ele alınan okullar ne zaman açılacak sorusu, dört farklı senaryo ile gündemde yer alıyor. Bakan Selçuk, 31 Ağustos’ta okulların açılmasına dair dört ayrı senaryo üzerinde çalıştıklarını, bu senaryoların belirsizliği azalttığını ifade ediyor. Peki, okulların açılmasıyla ilgili gündemde yer alan dört senaryo nedir? İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı ve bazı bilgiler
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Okullar ne zaman açılacak sorusu öğrenciler kadar veliler, eğitimciler ve eğitim ile iç içe çalışan sektörler tarafından da araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı senaryolar üzerinde durduğu okulların açılma süreci, ağustos ayı içerisinde netlik kazanacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos’ta okulların açılmasına dair dört ayrı senaryo üzerinde çalıştıklarını, bu senaryoların belirsizliği azalttığını, ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmesini sağladığını söyledi. Senaryolar oluşturulurken sadece Türkiye’deki şartlara değil, dünyadaki farklı uygulamalara da bakıldığını belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak bizim görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı en küçük ayrıntısına kadar devam ettiriyoruz. Bunu yaparken de sadece MEB olarak bakmıyoruz meseleye, diğer bakanlıklarımızla da etkileşim içindeyiz. Çünkü bu ulusal, toplumsal bir konu.
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‘REHBERLER, EL KİTAPÇIKLARI HAZIRLIYORUZ’
Sağlık koşulları uygun olduğunda okullar tümüyle açık olacak ve bütün çocukların okula gelmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm riskleri düşündük. Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz.
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2’NCİ SENARYO HEM UZAKTAN HEM YÜZ YÜZE EĞİTİM
Bir diğer senaryoda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi öngörülüyor. Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağıyla ilgili. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır? Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi senaryosunu birinci, yarı zamanlı açılmasıyla ilgili kısmı ikinci, şehir bazlı açılmasıyla üçüncü senaryodan bahsediyor isek, dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir. Bize düşen hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yapmaktır ve bunu da istişare ile danışarak uzmanlarla, bilim insanlarıyla beraber çalışarak yapıyoruz.
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ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI
31 Ağustos Pazartesi günü ilk ders zili çaldığında okulların kapılarını sağlıklı bir şekilde açmayı hedefliyoruz. Bizim önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı. Bunu da ön şart olarak değerlendiriyoruz. Hangi senaryo nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında tüm verilerin ortaya konulması suretiyle bir karar ortaya çıkacaktır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI YAPACAĞIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların 31 Ağustos’ta açılacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili de okulların açılması konusunda günlük vaka sayıları göz önüne alınarak yapılan yorumlar sübjektif. MEB olarak sürekli Sağlık Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. Her ilde her ilçede bizim milli eğitim müdürlüklerimiz ve sağlık müdürlüklerinin ilgili temsilcileri belirli kurullar oluşturdular ve bu kurullar vasıtasıyla sürekli iletişim halindeler. Hangi ilde ne olursa ne yapılır, tümüyle o günkü koşullara bağlı. Eğer şehir bazlı uygulama konusunda sağlık açısından bir tavsiye ortaya çıkarsa, bir öneri gelişirse, Cumhurbaşkanımızın yapacağı toplantıda bu konuda belirli bir çerçeve oluşursa biz onun gereğini yaparız. Biz böyle bir durum söz konusu olursa buna hazır mıyız, bizim derdimiz bu, bizim görevimiz bu. Şehirlerimizde şehir bazlı bir çalışma yapmak icap ederse hemen bayram sonrası bütün şehirlerimizin milli eğitim müdürleriyle bir toplantı yapacağız ve bu toplantıda il il, ilçe ilçe nerede durumumuz nedir, nerede eksiğimiz var, bunların hepsini gözden geçiriyoruz aylardır, yine devam edeceğiz ve okulların açıldığı haftaya en yüksek hazırlıkla başlamak istiyoruz.”