Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Okulların açılışında tarih detayı! MEB açıkladı!

Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor..



Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12’nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak..



Ders programı planlandı. Bir gün birkaç bölüme ayrılarak, ders yükü azaltılacak. Öğretmenler buna göre ders verecek. İller okullara bu saatleri bildirecek. Bölgelere göre de planlama yapılabilir, yoğunluğa göre bu durum değişecek. Örneğin 9’uncu sınıfların matematik dersi, fizik dersi merkezden ayarlanarak açıklanacak. Öğretmen yoklama alabilecek, ödev verebilecek, öğrencisinin o sırada ekrana bakıp bakmadığını, dersi dinleyip dinlemediğini görebilecek. Tabii veri gizliliği gereği veli muvafakatnamesi de alınacak. Bu arada EBA ve televizyon üzerinden eğitim devam edecek.