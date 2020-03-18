Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Uzaktan eğitim hangi tarihte başlayacak?
Corona virüsü vakalarında artış görülmesi ile birlikte geçtiğimiz hafta ilk ve orta dereceli okullar 2 hafta, yükseköğrenim okulları ise 3 hafta tatil edildi. Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın açıklamaları ardından okulların açılış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Uzaktan eğitim hangi tarihte başlayacak?
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Geçtiğimiz hafta corona virüsü önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar için 2 hafta, yükseköğrenim okulları ise 3 hafta tatil kararı verildi. 16 Mart'ta tatil edilen okulların 30 Mart 2020 tarihinde açılması kararlaştırıldı ancak vakaların artmasıyla birlikte şimdiden tatilin uzayabileceği söylentileri sosyal medyada yayılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Uzaktan eğitim hangi tarihte başlayacak?
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TATİL UZAYACAK MI?
Prof. Dr. Ateş Kara, Corona Virüs tedbirlerine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu bildirdi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek" diye konuştu.
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'OKULLARIN KAPALI KALMA SÜRESİ UZAYABİLİR'
Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını belirtmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA), tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.