Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı

"Sınavların zamanında olmasını istiyoruz" Selçuk,daha önce katıldığı bir programda sınavların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:"Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa."



Uzaktan eğitim sürecinin merkezinde TRT iş birliğinde gerçekleştirilecek televizyon yayınlarının olduğunu aktaran Selçuk, bir evde farklı sınıflara giden öğrencilerin olabileceğini, bunun için de televizyondan tekrar yayınların olacağını söyledi.