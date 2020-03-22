Okullar ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı
Artan Corona virüsü vakaları ardından okulların durumu bir kez daha gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2.ara tatil sürecinin tamamlanması ardından 23 Mart Pazartesi günü Corona önlemleri kapsamında uzaktan eğitim görmeye başlayacak. Daha önce belirlenen takvimde bir değişiklik olup olmadığını merak eden öğrenciler ve veliler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği yanıt…
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Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullar için 2 hafta tatil kararı verilmiş, 16 Mart'ta tatil edilen okulların 30 Mart 2020 tarihinde açılması kararlaştırılmıştı. İlk hafta ara tatil yapan öğrenciler, 23-27 Mart tarihleri arasında uzaktan eğitim görecek. Belirlenen takvime göre okulların 30 Mart'ta açılması bekleniyor ancak akaların artmasıyla birlikte şimdiden tatilin uzayabileceği söylentileri sosyal medyada yayılıyor.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı programda öğrencilerin ve velilerin son zamanlarda en çok sorduğu ve yanıtını merak ettiği soruya değindi: Okullar ne zaman açılacak, okul tatili uzayacak mı? İşte Selçuk'un okulların durumuyla ilgili yaptığı açıklama...
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23-27 Mart'ta gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.
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Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını vurgulayan Selçuk, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz." diye konuştu.
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"Sınavların zamanında olmasını istiyoruz"
Selçuk,daha önce katıldığı bir programda sınavların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı vermişti:"Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa."
Uzaktan eğitim sürecinin merkezinde TRT iş birliğinde gerçekleştirilecek televizyon yayınlarının olduğunu aktaran Selçuk, bir evde farklı sınıflara giden öğrencilerin olabileceğini, bunun için de televizyondan tekrar yayınların olacağını söyledi.