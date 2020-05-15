Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? sorusuna Bakan Selçuk'tan yanıt
Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve velileri yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime devam edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalar yaptı. Belirli aralıklarla öğrencilerin yönelttiği okullar açılıyor mu sorularına yanıt veren Bakan Selçuk, okullar 1 Haziran'da açılacak iddialarına cevap verdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkan başlıklar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Haziran'da okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılır mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.
2
Abone Ol
Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları', Rize, Sakarya, Mersin, Hakkâri, Çorum, Bartın ve Edirne'den sonra Muş'taydı. Meslektaşlarıyla video konferans aracılığıyla buluşan Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerin aynı heves ve sorumlulukla, uzaktan eğitim gibi yepyeni bir uygulamayı fedakârca omuzladığını dile getirdi. Öğretmenlere teşekkür eden Selçuk, "Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle bir kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum" dedi.Bakan Selçuk, video konferansa anne- babalarıyla katılan çocukların okulların bir an önce açılmasını istemesi üzerine de "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa, onu yapacağız. Bilim Kurulu risklidir dediği sürece okulları açamayız" dedi.
3
Abone Ol
'EBA'YI GEÇİCİ DEĞİL, KALICI OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ'
Toplantıda daha sonra uzaktan eğitim sürecinde çocukların derse ilgisinin arttığı tespiti gündeme geldi. Bunun üzerine Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Kan, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir modele geçiş yapılıp yapılamayacağını sordu. Bakan Selçuk ise virüs sürecinin hayatımıza dâhil ettiği birçok şeyin kalıcı olabileceğini kaydederek, "Artık her şeyi yüz yüze yapmak ve çok yoğun ders saatleriyle çocukları bunaltmak doğru olmayabilir. Biz de bu paradigma dönüşümüne ayak uydurmak için koronavirüs salgını döneminde eğitimi yürüttüğümüz EBA'yı geçici değil, kalıcı bir çözüm olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra da takviye için, ders dışı etkinlikler için EBA'yı kullanacağız" diye konuştu.
4
Abone Ol
'MUHAKKAK GELECEĞİZ' SÖZÜ
Toplantının devamında Bulanık ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yapan Betül Özçelik Dayı, öğrencilerinin 'Bir bakanın okullarına gelmesini imkansız bulduğunu' söyledi. Bunun üzerine Bakan Selçuk, "Muhakkak geleceğiz" diyerek öğretmen Dayı'ya söz verdi. Kendisi gibi öğretmen olan kızı Muş'a atanınca tayinini bu kente istediğini anlatan 36 yıllık öğretmen Mustafa Ergen de Ankara'dan sonra öğretmenlik yaptığı Muş'un kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu ve çok mutlu çalıştığını dile getirdi.