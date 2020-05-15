Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? sorusuna Bakan Selçuk'tan yanıt

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren uzaktan eğitime devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 1 Haziran'da okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılır mı?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.