Okullar ne zaman açılacak? (eylül ayında açılacak mı?) Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Okulların açılış tarihi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevini devretmesi ardından bir kez daha gündeme geldi. Milyonlarca veli ve öğrenci okulların açılış tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyordu. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer, devir-teslim töreninde okulların durumuna ilişkin de açıklamada bulundu. Peki, -okullar ne zaman açılacak?
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İKabinedeki görev değişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı.Ziya Selçuk görevini yardımcısı Mahmut Özer'e teslim etti. İlk önceliğinin okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek olduğunu ifade eden Özer, eylül ayını işaret etti.
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Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre, görevden affı talebi kabul edilen Ziya Selçuk ile Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer arasında bakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Yeni bakan Özer, okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Eylül ayında okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Bakan Özer, "Pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için sayın bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.
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TAKVİM AÇIKLANMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
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OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.