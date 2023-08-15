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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı?

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#Okullar Ne Zaman Açılacak#2023-2024 Eğitim Yılı#MEB
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 10:12

Ağustos ayının ortası gelirken İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile beraber velileri okulların açılma tarihini gündemlerine aldı. Tatil planlamasını okulların durumuna göre yapacak aileler, okullarda ilk ders zilinin çalacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Takvim ile beraber ara tatil tarihleri, yarıyıl (sömestr) tatili ve yaz tatili tarihleri netlik kazandı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için dönem öncesinde uyum eğitimi haftası yapılacak. Bu sebeple 2023-2024 eğitim öğretim yılı bu kademedeki öğrenciler için erken başlayacak. Yaz tatili 16 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlamıştı. 19 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen ise okullarda uygulanacak takvime odaklandı. Peki Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? İşte, MEB 2023-2024 çalışma takvimi bilgisi…

1/6Okullar ne zaman açılacak 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı



Haziran ve Temmuz ayında milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkardı. Ağustos ayının gelmesiyle beraber ise gözler yaz tatili bitiş tarihine çevrildi. Özellikle yoğun ve yorucu dönem öncesinde son tatillerini yapmak isteyen öğrenciler, yaz tatili takvimine göre hareket edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulayacak. Geçtiğimiz dönem Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda ikinci dönem gecikmeli başlamış ve herhangi bir uzatma uygulanmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini ve diğer detayları duyurdu. Uyum haftası kapsamında İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumları için dönem erken başlayacak. Öğretmenler için ise her yıl olduğu gibi öğretmen seminerleri organize edilecek. Seminerlerde müfredat değişiklikleri ve dönemin işleyişine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. İlkokul öğrencileri için kayıt işlemleri 31 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB’in duyurduğu tarihler…

2/6OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK (2023-2024)

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2023-2024)

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre bu yıl okullarda ilk ders zili 11 Eylül 2023 tarihinde çalacak. İlkokul 1. sınıf ve anasınıfı, anaokulu gibi okul öncesi eğitim kurumlarına başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

11 Eylül’de okulların açılmasının ardından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere toplam 2 ara tatil yapılacak. İlk ara tatil 13 Kasım’da başlayacak ve 17 Kasım’da sona erecek. Hafta sonu ile beraber öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

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3/6Okullar ne zaman açılacak 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı

Öğrencilerin deyimiyle Sömestr veya bilinen diğer adıyla yarıyıl tatili ise 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat’ta tamamlanacak.

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlarken öğrenciler ise 8-12 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran cuma günü sona erecek. MEB çalışma takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

4/6Okullar ne zaman açılacak 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı

1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

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5/6YAZ TATİLİNİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI

YAZ TATİLİNİN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran cuma günü sona erdi ve yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ise okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. 15 Ağustos itibariyle yaz tatilinin sona ermesine yaklaşık 27 günlük süre bulunuyor.

6/6RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK!

2024 yılında resmi ve dini bazı günlerde okullar kapalı olacak. Özellikle öğrenciler ve aileleri ise hafta içine denk gelen tarihleri merak ediyor. Takvime göre Kurban Bayramı’nda dönem zaten sona ermiş olacağından öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Ancak 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve Ramazan Bayramı’nda tatil öğrencileri bekleyecek. İşte, 2024 resmi tatil günleri takvimi;

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

 

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#Okullar Ne Zaman Açılacak#2023-2024 Eğitim Yılı#MEB

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