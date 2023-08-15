Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı?





Haziran ve Temmuz ayında milyonlarca öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkardı. Ağustos ayının gelmesiyle beraber ise gözler yaz tatili bitiş tarihine çevrildi. Özellikle yoğun ve yorucu dönem öncesinde son tatillerini yapmak isteyen öğrenciler, yaz tatili takvimine göre hareket edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulayacak. Geçtiğimiz dönem Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda ikinci dönem gecikmeli başlamış ve herhangi bir uzatma uygulanmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini ve diğer detayları duyurdu. Uyum haftası kapsamında İlkokul ve okul öncesi eğitim kurumları için dönem erken başlayacak. Öğretmenler için ise her yıl olduğu gibi öğretmen seminerleri organize edilecek. Seminerlerde müfredat değişiklikleri ve dönemin işleyişine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. İlkokul öğrencileri için kayıt işlemleri 31 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Peki 2023-2024 Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB’in duyurduğu tarihler…