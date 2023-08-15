Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencileri döneme erken başlayacak… MEB yaz tatilinin sona ermesine kaç gün kaldı?

RESMİ TATİLLERDE OKULLAR KAPALI OLACAK!
2024 yılında resmi ve dini bazı günlerde okullar kapalı olacak. Özellikle öğrenciler ve aileleri ise hafta içine denk gelen tarihleri merak ediyor. Takvime göre Kurban Bayramı’nda dönem zaten sona ermiş olacağından öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Ancak 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve Ramazan Bayramı’nda tatil öğrencileri bekleyecek. İşte, 2024 resmi tatil günleri takvimi;
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı