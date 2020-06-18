Okullar ne zaman açıklacak.. 31 Ağustos'ta okul zorunlu mu olacak, telafi eğitimi nasıl yapılacak?.. Bakan Selçuk'tan detaylı açıklama

Çoğunluk ne yaptı, ona bakalım. Azınlıkta sorun çıktı, çıkabilir. Bunu halletmek için ne gerekirse yaparız ama çoğunluk bütün öğretmenlerim gerçekten büyük bir gayretin içerisinde oldu. Hepsine şükran borçluyuz.



Çünkü bu dönem adaptasyon dönemi, zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı bir konuda eğitim yapıyorsunuz, uzaktan eğitim ikinci ayın içerisinde, belki 10 sene uğraşsak kazandıramayacağımız dijital beceriler, ihtiyaçtan dolayı birdenbire oluşuverdi. İlginç bir şekilde yüz binlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Şimdi 500 bin öğretmenimize eylüle kadar ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika vereceğiz."



Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşanması halinde yeni eğitim-öğretim yılında hangi tedbirlerin alınacağının sorulması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:



"Bizim ekip olarak görevimiz; dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara yönelik çalışma yapmak. Öyle çalışmalar yapıyoruz ki ekipten bazıları şunu söylüyor; 'buna da artık senaryo yazmayalım.' Ben de 'neden yazmayalım' diyorum. Biz en kötü senaryodan en kolay senaryoya kadar yapalım. Bunu daha sonra bilimsel bir makale olarak bile kullanabiliriz. Bu nedenle sorduğunuz ve onun dışındaki birçok senaryoya hazırlık var. Yani öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Genişletilmesi ve kritik kazanımları önceliklendirmek gibi hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar nasıl dönüşümlü olarak eğitim yapabilir, uzaktan eğitim buna nasıl katkı sağlar? Bütün bunlarla ilgili konuşuyoruz.