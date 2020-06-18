Okullar ne zaman açıklacak.. 31 Ağustos'ta okul zorunlu mu olacak, telafi eğitimi nasıl yapılacak?.. Bakan Selçuk'tan detaylı açıklama
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart Pazartesi TRT EBA TV ve EBA internet uygulaması üzerinden başlatılan ve 19 Haziran'da sona erecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin değerlendirmesi sorulan Selçuk, salgının başladığı günden itibaren belli başlı ülkeleri günlük izlemeye başladıklarını, dünyadaki gidişatla Türkiye'deki sürecin karşılaştırmalarının da günlük olarak yapıldığını anlattı. Peki Okullar ne zaman açıklacak.. 31 Ağustos'ta okul zorunlu mu olacak, telafi eğitimi nasıl yapılacak?.. İşte merak edilen soruların cevapları
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.
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"Birkaç hafta telafi yapılıp bitecek değil"
Bakan Selçuk, gelecekteki sürece yönelik daha ayrıntılı ölçme değerlendirme çalışmalarının yapıldığını, okul okul, bölge bölge ne tür öğrenme eksikliklerinin kaldığını, bu eksikliklerin yüz yüze eğitimde ne kadar telefi edilebileceğini ele aldıklarını söyledi.
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EBA TV'nin yazın da 29 Haziran-28 Ağustos tarihlerinde yayınlarına devam edeceğini anlatan Selçuk, telafilerin de bu yayınlarla süreceğini ama mantalitesinin değiştirileceğini belirtti.
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Selçuk, aynı zamanda destekleme yetiştirme kursları aracılığıyla da yıl boyunca telafilerin süreceğine dikkati çekerek, "Başlangıçtaki birkaç hafta telafi yapılıp bitecek değil. Yıl boyu her öğrencimizin eksiğine bakıp bunun hafta sonları kurslarla da hatta EBA'daki canlı derslerle yıl içinde de devam etmesi için altyapıyı kurduk." bilgisini paylaştı.
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EBA TV'de yaz kuşağı 28 Ağustos'a kadar sürecek
EBA TV'de öğrencilere yönelik sanat, spor müzik, atölye çalışmaları ve karikatürle ilgili bazı faaliyetler olduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:
"Avrupa Dil Portfolyosu'nun A1, A2 ve B1 seviyeleri dikkate alınarak yabancı dil eğitiminde de çocukların yazın yoğunlaştırılmış bir yabancı dil eğitim almasını istiyoruz. 1 yıl içerisinde, haftada 2-3 saat aldığınız dil eğitimi ile 1 yılda hafta hafta yayılan bir ders almak başka bir şeydir ama her gün yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi almak başka bir şeydir.
Bunun imkanını da sağlıyor. Bunların hepsi ücretsiz, erişim sorunu olan çocuklara da faydamız olsun diye kaymakamlıklar seviyesinde, il-ilçe müdürlükleri seviyesinde de destek olmaya gayret ediyoruz. 28 Ağustos'a kadar da yaz programımız devam edecek."
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Selçuk, 31 Ağustos'ta başlayacak telafi eğitimi için öngörülen 3 haftalık sürenin yeterli olup olmayacağı ve telafiye yönelik müfredatta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:
"Telafi demek zaten zorunlu olmayan demek, kimin ihtiyacı varsa demek. Biz hiçbir velimizi muhakkak surette telafiye zorlayamayız. Öyle çocuklarımız, velilerimiz var ki istediğimizin çok ilerisindeler. Şimdi neyi telafi edeceğiz? O kadar düzenli çalışan öğrencimiz, o kadar takipçi öğretmenler var ki... Burada ilk kez söyleyeyim bir öğretmenimiz, bulunduğu bölgede internet çekmeyince canlı sınıf yapmak için o kasabada internet olan bir yer arıyor, bulamıyor. Sonra karakolu buluyor, karakolda internet var. Gidiyor karakola, karakolda canlı dersini yapıyor. Oradaki polisimiz ve amirlerimiz hemen bir yer hazırlıyorlar ve karakolda canlı ders yapılıyor. Bunu, öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı, 'Hiçbir çocuk geride kalmasın' diye, canhıraş şekilde bu işe sahip çıktıları için örnek veriyorum. Okulda belki uğraşmadıkları kadar fazlası ile uğraştılar. Bazı ihmaller olmuştur, eksikler vardır. Bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir ama biz olumludan bakalım.
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Çoğunluk ne yaptı, ona bakalım. Azınlıkta sorun çıktı, çıkabilir. Bunu halletmek için ne gerekirse yaparız ama çoğunluk bütün öğretmenlerim gerçekten büyük bir gayretin içerisinde oldu. Hepsine şükran borçluyuz.
Çünkü bu dönem adaptasyon dönemi, zor bir dönem. Hiçbir becerinizin olmadığı bir konuda eğitim yapıyorsunuz, uzaktan eğitim ikinci ayın içerisinde, belki 10 sene uğraşsak kazandıramayacağımız dijital beceriler, ihtiyaçtan dolayı birdenbire oluşuverdi. İlginç bir şekilde yüz binlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Şimdi 500 bin öğretmenimize eylüle kadar ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika vereceğiz."
Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşanması halinde yeni eğitim-öğretim yılında hangi tedbirlerin alınacağının sorulması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:
"Bizim ekip olarak görevimiz; dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara yönelik çalışma yapmak. Öyle çalışmalar yapıyoruz ki ekipten bazıları şunu söylüyor; 'buna da artık senaryo yazmayalım.' Ben de 'neden yazmayalım' diyorum. Biz en kötü senaryodan en kolay senaryoya kadar yapalım. Bunu daha sonra bilimsel bir makale olarak bile kullanabiliriz. Bu nedenle sorduğunuz ve onun dışındaki birçok senaryoya hazırlık var. Yani öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Genişletilmesi ve kritik kazanımları önceliklendirmek gibi hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar nasıl dönüşümlü olarak eğitim yapabilir, uzaktan eğitim buna nasıl katkı sağlar? Bütün bunlarla ilgili konuşuyoruz.
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Fakat ayrıntı vermek istemiyorum. Çünkü herhangi bir senaryodan bahsedildiğinde hemen 'böyle yapılacak' diyorlar. Hayır öyle yapılmayacak. Biz buna günlük ve haftalık olarak bakıyoruz, o günkü duruma bakıp verileri yönettiğimizde neye gereksinimimiz varsa biz o senaryoyu hayata geçireceğiz. Bazen şu oluyor, bir senaryo bütünsel olarak değil de 'A senaryosunda şunlar, B senaryosundan bunlar' diye karma bir model uyguladık. O yüzden bütün bunlarla ilgili şunu bilmek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür durumlara hazır mı? Biz üç günde üç televizyon kanalı açabiliyorsak Türkiye'nin gücünden bahsetmek lazım. Türkiye'nin bütün kurumları TRT, Ulaştırma Bakanlığının bütün altyapısı, diğer kuruluşlarımız seferber oldu. O yüzden rahatız. Bunu hepimiz yaptık. Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, biz onun tedbirini alma noktasında çok kararlıyız."