Okullar kapanacak mı 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Okullar ne zaman kapanacak sorusu için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantıyla ilgili "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası okulların normal seyrinde devam edeceğine yönelik bazı açıklamalarda bulunmuştu. İşte, Okullar online eğitime geçecek mi sorusuna yönelik bazı detaylar
Okullar kapanacak mı sorusunun bir süredir gündemde yer alması dolayısıyla resmi kaynaklardan açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı okulların açık kalacağına yönelik açıklamanın akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Peki, okullar kapanacak mı? Online eğitime mi geçilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BAKAN ÖZER'DEN OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Valiliği ziyareti sırasında gündeme dair değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4.5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda COVID-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen sürecin yaklaşık 4.5 aydan beri çok başarılı şekilde sürdüğünü aktaran Özer, şöyle konuştu:
"Bugün itibarıyla COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız 2 bin 378. Yaklaşık 71 bin 300 okulda COVID-19 nedeniyle kapalı hiçbir okulumuz bulunmuyor. Bu süreçteki en büyük başarımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olmasıdır. Sadece Türkiye ortalamasından değil İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından bizimkisinin çok yüksek olması bizim en büyük avantajımız. Bugün itibariyle en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 93.4, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 89.13. Hepinizin malumu olduğu üzere aşı olmayıp bağışıklık kazanan, hastalığı geçiren ve antikor oluşturan öğretmen oranımızda yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve bağışıklık kazanmış olan öğretmen oranımız şu an Türkiye'de yüzde 94'ler civarında."
ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL
3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarının her geçen gün yükseldiğini söyleyen Özer, şöyle devam etti: "3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımızda bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür okullarımızda alarm vereceğimiz yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek."
Bakan Özer, Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurgulayarak, kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.
Bakan Özer, Şanlıurfa'da eğitimin kalitesini artırmak, yatırımların nasıl zenginleştirilebileceğine dair bir dizi değerlendirme yapılacağını vurgulayarak, kente bugüne kadar ciddi yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da bunların sayısını artırmak için çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullar kapanacak mı sorusuna yönelik bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamanın detayları;
“Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." Sözleriyle açıkladı.
“Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor.” ifadelerini kullanan Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." Sözleriyle açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer, “Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.