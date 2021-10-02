Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı belli oldu...Oğuzhan Asiltürk nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?
1 Ekim tarihinde hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı belli oldu. Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de Koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Peki, Oğuzhan Asiltürk nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?
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Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi bugün (2 Ekim) öğlen namazına müteakip kılınacak namaz sonrası defnedileceğini duyurdu.
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Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Merhum Büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk’ün cenazesi 2 Ekim öğlen namazına müteakip Hacı Bayram Veli Camiinde kılınacak namazın akabinde Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir.
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CEBECİ ASRİ MEZARLIĞI NEREDE?
1935 yılında bir yarışma sonucu Martin Elsaesser tarafından tasarlanan mezarlıkta en büyük bölüm olan Müslüman mezarlığı yanında Hristiyan ve Musevi bölümleri de mevcuttur. Türk kültürünün ve siyasetinin önde gelen bazı isimlerinin mezarlarını barındırır.