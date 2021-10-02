Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze programı belli oldu...Oğuzhan Asiltürk nereye, hangi mezarlığa defnedilecek?

CEBECİ ASRİ MEZARLIĞI NEREDE? 1935 yılında bir yarışma sonucu Martin Elsaesser tarafından tasarlanan mezarlıkta en büyük bölüm olan Müslüman mezarlığı yanında Hristiyan ve Musevi bölümleri de mevcuttur. Türk kültürünün ve siyasetinin önde gelen bazı isimlerinin mezarlarını barındırır.