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Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 10:51 | 

Oğuzhan Asiltürk kimdir, hastalığı neydi? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

Bir süredir tedavi gören Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkan Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, hastalığı neydi? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

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Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

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Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

3Oğuzhan Asiltürk neden öldü

Oğuzhan Asiltürk neden öldü?

Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

4Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Eski İçişleri Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

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