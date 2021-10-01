Oğuzhan Asiltürk kimdir, hastalığı neydi? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.



Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Eski İçişleri Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.