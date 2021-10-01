Oğuzhan Asiltürk kimdir, hastalığı neydi? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler
Bir süredir tedavi gören Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkan Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir, hastalığı neydi? İşte Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler
Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.
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