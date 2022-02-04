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Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor? İşte TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meclis#Resmi Gazete

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri TBMM'den geçmesinin ardından gündemde yer aldı. Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören teklifle, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar belirlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanacak yürürlükte olacak. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, taslak neleri içeriyor? İşte, Meclis'te kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor İşte TBMMde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? sorusu teklifin Meclis'ten geçmesiyle birlikte öne çıkan konulardan oldu. 31 Aralık’ta TBMM Başkanlığına gelen bir süredir üzerinde çalışılan Öğretmenlik Meslek Kanunu, müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önünü açacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağa ayrılacak. Kademeleri yükselen öğretmenlerin maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek.

2/5ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

3/5ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELERDİR

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELERDİR?

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

4/5Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor İşte TBMMde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

5/5Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri içeriyor İşte TBMMde kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

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#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Meclis#Resmi Gazete