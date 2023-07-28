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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atama duyurusu yayınlandı!

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#Öğretmen#Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu#Meb
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 01:31

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimi 2023 yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte, yaz tatili eş durumu öğretmen atama başvuru tarihleri ve konu hakkında ayrıntılar.

1/4Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman MEB 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atama duyurusu yayınlandı

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için beklenen açıklama geldi. MEB'den yapılan duyuruda kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuru takvimi yayınlandı. Takvime göre atamalar 23 Ağustos’ta yapılacak. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İşte, ayrıntılı bilgiler.

2/4ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle yapılacak.

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3/4BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

4/4Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman MEB 2023 yaz tatili eş durumu öğretmen atama duyurusu yayınlandı

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

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