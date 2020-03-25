Öğretmenlerin ek atama takviminde son durum - 20 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN EK ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneğinde bu atamalarla ilgili süreç hep belli bir süre alır. Bu dönemde de bunun bir süreci var fakat şu anda bir belirsizlik var. Okul açık mı, değil mi? Ne kadar süre olacak? Bu belirsizlik nedeniyle bu günlerde verilecek kararlara bağlı olarak bu takvim üstünde de çalışacağız. Mevcut atamayı bir yola koyalım hemen arkasından 20 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili de çalışmalar devam edecek."