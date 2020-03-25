Öğretmenlerin ek atama takviminde son durum - 20 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak?
Corona virüsü önlemleri kapsamında eğitime ara verildi ancak öğretmen adayları ek atama takvimiyle ilgili son durumu merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 20 bin öğretmen ataması ardından gözler ek öğretmen atamalara çevrilmişti. Peki, 20 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? İşte Öğretmenlerin ek atama takviminde son durum…
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Öğretmenler ek atama takvimi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya kilitlenmişti durumda. Katıldığı bir programda eğitim alanındaki yeni tip koronavirüs tedbirleri ve uzaktan eğitim sürecine dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek öğretmen atamasına yönelik soruyu da yanıtsız bırakmadı.
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ÖĞRETMEN EK ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneğinde bu atamalarla ilgili süreç hep belli bir süre alır. Bu dönemde de bunun bir süreci var fakat şu anda bir belirsizlik var. Okul açık mı, değil mi? Ne kadar süre olacak? Bu belirsizlik nedeniyle bu günlerde verilecek kararlara bağlı olarak bu takvim üstünde de çalışacağız. Mevcut atamayı bir yola koyalım hemen arkasından 20 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili de çalışmalar devam edecek."
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9-13 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.