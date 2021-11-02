Öğretmenler Günü ne zaman? İşte ülkemizde kutlama tarihi

Kasım ayına gelinmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün 2021 tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte Öğretmenler Günü'nün ülkemizde kutlama tarihi...