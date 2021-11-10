Öğretmenler Günü ne zaman? 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi için öneriler
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenler Günü bu sene de büyük bir heyecanla bekleniyor. Önemli günlerden biri olan bu özel günde öğrenciler öğretmenlerine şiirler okuyor, hediyeler alıyorlar. Peki Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte hediye önerileri ve tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Öğretmenler Günü 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım tarihi çarşamba gününe denk geliyor. 1981 yılından beri ülkemizde kutlanan bu önemli günde öğrenciler öğretmenlerine güzel mesajlar yazıyor, hediyeler alıyorlar. İşte öğretmeninize alabileceğiniz en güzel Öğretmenler Günü hediyesi için seçenekler
2
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.
Birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin StatüsüHükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oy birliği ile kabul edilmesinin yıldönümüdür.
3
ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
Öğretmeninizin mutsuz olduğu anlarda sarılabileceği pembe bir ayıcık!
Öğretmeninizin zarifliğini ve saflığını yansıtacak en anlamlı hediye çiçekler!
Hangi öğretmen öğrencileriyle olan fotoğraflarını bir albümde saklamak istemez? İşte bir öğretmen için alınabilecek bir hediye daha! Fotoğraf albümü.
‘’Bir kahvenin kırk yıl hatrı vardır.’’ Öğretmeniniz bu hediyeye bayılacak.
"Ayna ayna söyle ona ondan daha güzel bir öğretmen yok bu dünyada" notunu iliştireceğiniz bu ayna üzerine öğretmeninizin isminin baş harflerini yazdırabilirsiniz.
En az öğretmeniniz kadar tatlı bir hediye seçeneği arıyorsanız çikolatadan başka bir seçenek düşünemiyoruz.
Her öğretmenin bir deftere ihtiyacı vardır. Peki bu defterlerin rengarenk olmasını hangi öğretmen istemez?
Öğretmeniniz evinin baş köşesinde bundan sonra bu saat olacaktır. Artık her baktığında siz.