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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 09:55 | 

Öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak? İşte, MEB'den son gelişmeler

Öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak sorusu, Meslek İçi Çalışma Programları yaklaşan pek çok öğretmenin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Pandemi ve Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla geçtiğimiz seminer dönemini online olarak tamamlayan öğretmenler, önümüzdeki seminer dönemini ise bakanlığın belirlediği usüllere göre tamamlayacak. Peki, öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak? İşte, o konu hakkında bakanlıktan gelen son bilgiler

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Öğretmen seminerleri için yeni açıklamaları merak eden pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreç hakkındaki güncel açıklamalarını takip ediyor. Bakanlık tarafından her dönem gerçekleştirilen Meslek İçi Çalışma Programı, öğretmenlerin gelişimi için önem arz ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl tamamlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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