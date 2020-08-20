Öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak? İşte, MEB'den son gelişmeler

Öğretmen seminerleri için yeni açıklamaları merak eden pek çok kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreç hakkındaki güncel açıklamalarını takip ediyor. Bakanlık tarafından her dönem gerçekleştirilen Meslek İçi Çalışma Programı, öğretmenlerin gelişimi için önem arz ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl tamamlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler