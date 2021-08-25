Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte eylül dönemi mesleki çalışma takvimi
6 Eylül'de başlayacak yeni eğitim -öğretim dönemi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de öğretmen seminerleri oldu. Mesleki çalışma takvimi bir diğer adıyla öğretmen seminerleri her yıl belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? İşte eylül dönemi mesleki çalışma takvimi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen öğretmen seminerlerinin bu yılki tarihi merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 – 2022 eğitim öğretim takvimini açıkladı.
2
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemi ve mesleki eğitim çalışmaları takvimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Özer, şu ifadeleri kullandı: Değerli öğretmenlerimiz, 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.
3
Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.
4
MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak. 4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak. 7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.