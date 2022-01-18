Öğrenci seviyelerine göre en güzel öğretmen karne görüşleri metinlerini derledik... İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen karne görüşleri

Normal Seviyedeki Öğrenciler İçin;



- Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.



- Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.



- Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.



- Oyuna, tv, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.



- Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.



- Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.



- Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.



- Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.



- Eksiklerini tamamlaman Ferhat´ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.



- Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.



- Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.



- Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.



- Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.



- Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.



- İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.



- Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum1.2.3.4.Sınıflar İçin Karışık Karne Görüşleri



Tebrik ederim canım kızım. Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Bol bol kitap okumayı ihmal etme olur mu tatlım?



Senin gibi bir öğrenciye sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim canım kızım. Başarılarını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca; gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum



.Tatilde bol bol kitap okuyacağına eminim yavrum. Senden de böyle bir karneden başka bir karne beklenemezdi. Çok başarılısın



.Tebrikler canım kızım.İyi tatiller. Sana yakışan bir karne.Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim yavrum.



Canım yavrum, göstermiş olduğun başarıdan dolayı seninle ne kadar gurur duysam azdır.Ayrıca,ilk günden beri yanında olan ve desteğini esirgemeyen ailene teşekkür ediyorum. Sen de böyle bir aileye sahip olduğun için onlara teşekkür et. İyi tatiller



Canım yavrum, olağanüstü bir performans göstererek bu notları fazlasıyla hak ettin. Teşekkür ederim. Hayatın hep böyle başarılarla dolsun.Tebrikler.



Karnen hiç de fena değil yavrum. Ama bazen kapasiteni hiç kullanmıyorsun. Senin çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum.Karnendeki notlar çok daha iyi olabilir eğer sen de istersen. Daha planlı ve düzenli çalışmayla başlamalısın. Ama en önemlisi ailenin ve öğretmeninin fikirlerini ciddiye almalısın. Tatilde tüm derslerden konu tekrarı yaparak bol soru çözeceğine ve bol bol kitap okuyacağına eminim yavrucum.Mutlu tatiller



. Bu dönem derslere aktif katılımınla ve karnenle beni çok mutlu ettin, seni tebrik ediyorum yavrum.Senin çok daha başarılı olacağına inanıyorum.Tatilde sevdiğin kitapları alıp okuyabilirsin.Mutlu tatiller.



Orta Seviyedeki Öğrenciler İçin;



- Çalışma disiplinini artırmalı.



- Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır.



- Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.





- Oyuna, tv-bilgisayara ayırdığı vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur.



- Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.



- Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle.



- Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.



- Başarı grafiğinin artması dileğiyle.



- Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin.



- Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.



- Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.



- Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.



Çok Başarılı Öğrenciler İçin;



- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.



- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.



- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.



- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.



- Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.



- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.



- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte



- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.



- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.



- Başarılarının devamını dilerim.



- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.



- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.



- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.