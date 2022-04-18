Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama başvuru tarihi için geri sayım devam ediyor. Devlet okullarında açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için Bakan Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. MEB tarafından yayınlanacak duyuru ile sözleşmeli öğretmen atamaları alınmaya başlanacak. Ancak kadro, branş ve atama takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.