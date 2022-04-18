Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama başvuru tarihi için geri sayım devam ediyor. Devlet okullarında açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için Bakan Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. MEB tarafından yayınlanacak duyuru ile sözleşmeli öğretmen atamaları alınmaya başlanacak. Ancak kadro, branş ve atama takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.
Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.