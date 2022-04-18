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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEB'de

#MEB#Öğretmen Ataması#Sözleşmeli Öğretmen

Öğretmen atamaları için tüm gözler MEB 2022 öğretmen atama takvimi ile ilgili yapılacak duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beklenen atamaların bu yıl yapılacağını belirtirken; eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları branş ve kadro dağılımı atama takvimi ile öğretmen ataması ön başvurularına yoğunlaştı. Yayınlanan atama kılavuzu ile e Devlet üzerinden atama başvuruları gerçekleştirecekler. Peki, 2022 MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, öğretmen atamaları hakkında tüm detaylar.

1/4Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEBde

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama başvuru tarihi için geri sayım devam ediyor. Devlet okullarında açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için Bakan Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi. MEB tarafından yayınlanacak duyuru ile sözleşmeli öğretmen atamaları alınmaya başlanacak. Ancak kadro, branş ve atama takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

2/4ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı ‘Anadolu Soruyor’ programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

3/4Öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022 öğretmen atama takvimi için gözler MEBde

Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

4/4ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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#MEB#Öğretmen Ataması#Sözleşmeli Öğretmen