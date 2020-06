Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik: Öğretmenlerin il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Doktora mezunlarına 90 hizmet puanı Öğretmenlerden doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 hizmet puanı verilecek.



Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5, ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3, en fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3, en fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4, en fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5, eTwinning programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15 hizmet puanı eklenecek.Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30, faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20, tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10 hizmet puanı verilecek.



Öğretmenlere, lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan eklenecek.



Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilecek .



Hizmet puanları 19 Haziran 2020'den önce zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak yüzde 100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece yüzde 100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilecek. Bunlardan, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için yüzde 50 artırılarak belirlenecek.