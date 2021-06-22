Öğretmen alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarında son durum!

2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alındı. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da sona erdi. Şimdi ise sözlü sınav sonuçları gündem oldu. İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takviminde son durum...