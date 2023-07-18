×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI egm.gov.tr | Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#ÖGG Sınav Sonuçları#Özel Güvenlik Sonuçları#Egm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 01:41

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavlarına 24 Haziran tarihinde katılım sağladı. Söz konusu sınavın üzerinden haftalar geçerken ÖGG sonuçları için beklentiler arttı. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden ilan edilecek. Kılavuzda yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları için beklenen tarih geldi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4ÖGG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI egm.gov.tr | Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci başladı. ÖGG sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek. İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında bilgiler.

2/4ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

3/4ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

103. ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖGG Sınav Sonuçları#Özel Güvenlik Sonuçları#Egm