91. ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir? ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum
ÖGG sonuçları için beklenen tarih geldi. 91. Dönem ÖGG sınav sonucunun mayıs ayında açıklanacağı biliniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 91. ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?
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ÖGG sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2021 Yılı Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adaylar ÖGG sınav sonucunu bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 91. ÖGG sınav sonuçlarında son durum
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2021 takvimine göre ÖGG sınav sonuçları yapılacak değerlendirmeler ardından 7 Mayıs’ta online platform üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri girerek bireysel ÖGG sonuçlarını görüntüleyebilecek. ÖGG sonuçlarının bugün akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.
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Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz: Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
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Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “ÖzelGüvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.