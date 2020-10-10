ÖGG sınavı saat kaçta? İşte çıkmış ÖGG sınav soruları
ÖGG (Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı) sınav ve eğitimlerine ilişkin faaliyet takvimi paylaşılmıştı. 2020 takvimine göre, Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle adaylar, bir yandan saat araştırması yaparken bir yandan da çıkmış ÖGG sorularını araştırıyor. Peki, ÖGG sınavı saat kaçta gerçekleşecek? İşte sınav bilgisi ve çıkmış ÖGG sınav soruları…
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Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için kısa bir süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvimde, 2019 tarihinde gerçekleşecek olan tüm ÖGG sınavlarının tarihi yer alıyor. 2020 yılı takvimine göre eğitimini 4 Eylül 2020 tarihinde tamamlayan adaylar Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı'na 11 Ekim 2020 Pazar günü girecekler. Sınav saat 10.00'da başlayacak.
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Adaylar çıkmış ÖGG sınav sorularına online sistem üzerinden erişebiliyor. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı Soru Ve Cevapları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.