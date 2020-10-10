ÖGG sınavı saat kaçta? İşte çıkmış ÖGG sınav soruları

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) için kısa bir süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvimde, 2019 tarihinde gerçekleşecek olan tüm ÖGG sınavlarının tarihi yer alıyor. 2020 yılı takvimine göre eğitimini 4 Eylül 2020 tarihinde tamamlayan adaylar Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı'na 11 Ekim 2020 Pazar günü girecekler. Sınav saat 10.00'da başlayacak.